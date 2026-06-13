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Dictan prisión preventiva a 'El Chipo', ligado a 'El Jardinero'

Las investigaciones federales señalan que presuntamente realizaba funciones financieras para la organización encabezada por Audias Flores Silva.

  • 13
  • Junio
    2026

Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a José Elías Celis Contreras, alias “El Chipo”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero vinculado a la estructura de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, uno de los principales mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La resolución fue emitida durante una audiencia judicial en la que el Ministerio Público presentó elementos relacionados con delitos contra la salud y otros ilícitos federales. Con esta determinación, el acusado permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones y se define su situación jurídica.

Fue detenido durante cateos en Guadalajara

“El Chipo” fue capturado el pasado 19 de mayo durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con fuerzas federales. Las acciones incluyeron cateos en cinco inmuebles ubicados en distintas colonias de Guadalajara, Jalisco, identificados previamente como posibles puntos de operación de actividades ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, junto con José Elías también fue detenido otro presunto integrante de la organización criminal. Durante las diligencias fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores, sustancias ilícitas, vehículos, equipos telefónicos, documentos y diversos insumos químicos.

Lo vinculan con la estructura de ‘El Jardinero’

Las investigaciones federales señalan que “El Chipo” presuntamente realizaba funciones financieras para la organización encabezada por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien fue detenido en abril pasado en Nayarit tras un operativo de fuerzas federales.

Según las indagatorias, el detenido operaba bajo las órdenes de César Alejandro Villaseñor Olivares, conocido como “El Güero Conta”, considerado uno de los colaboradores cercanos de “El Jardinero”.

Continúan las investigaciones

La FGR informó que los objetos asegurados durante los cateos serán sometidos a diversos peritajes para determinar sus características y posible relación con actividades delictivas. Mientras tanto, el proceso judicial contra José Elías Celis Contreras seguirá su curso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones financieras atribuidas al detenido y su posible participación dentro de la estructura del CJNG.


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