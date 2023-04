Difunden presunta carta de despedida del exrector de la UAG

Raúl Padilla López, exrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se quitó la vida el pasado 2 de abril en el interior de su vivienda en la colonia Vallarta Poniente.



La tarde de este jueves se filtró desde la Fiscalía del Estado una supuesta carta que escribió el presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) antes de suicidarse.

En el manuscrito, Padilla explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, mencionando que había sido objeto de persecución por parte de autoridades federales, pero afirmó que esa no fue la única razón para su actuar.

“A todos mis seres queridos, amigos y universitarios. Les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a 'sus enemigos'. Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”.