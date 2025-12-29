Podcast
Nacional

Sheinbaum anuncia apoyo a víctimas del Tren Interoceánico

Sheinbaum informó que se otorgarán 30 mil pesos a personas lesionadas y familiares de víctimas del descarrilamiento para cubrir gastos urgentes

  • 29
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos para todas las personas lesionadas y los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, con el fin de cubrir gastos urgentes y funerarios.

Apoyo inicial y posible compensación adicional

Durante un recorrido por hospitales donde permanecen internados los heridos, la mandataria explicó que este apoyo es inicial y que, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) determine las causas del accidente, se otorgará un segundo apoyo económico, conforme a lo que corresponda.

“Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días”, señaló Sheinbaum al llegar al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Prioridad: atención a las víctimas

Sheinbaum indicó que no acudió al sitio del accidente debido a que la zona se encuentra bajo trabajos periciales, por lo que su prioridad fue visitar directamente a las personas afectadas.

Recorrió hospitales del ISSSTE en Tehuantepec, así como unidades del IMSS y del IMSS Bienestar en Salina Cruz.

Saldo del accidente

La presidenta lamentó que el descarrilamiento, en el que el tren cayó a un barranco, haya dejado 13 personas fallecidas y múltiples lesionados, algunos de gravedad.

Informó que varios pacientes fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Oaxaca y que, de ser necesario, podrían ser enviados a la Ciudad de México para recibir atención especializada.

Ante señalamientos de familiares por presuntas negligencias médicas, Sheinbaum aseguró que todas las personas están siendo atendidas y que no ha sido necesario que los familiares cubran gastos por medicamentos.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que ya se realizó una cirugía a una menor por fractura y que al menos cuatro intervenciones más están programadas.

La presidenta añadió que personal de la Comisión Nacional de Víctimas, Servidores de la Nación y del Gobierno de Oaxaca brinda atención y acompañamiento permanente a los familiares de las personas afectadas por el accidente.


