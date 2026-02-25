Podcast
jornada_laboral_diputados_40_horas_92d5aa4009
Nacional

Diputados aprueban jornada laboral de 40 horas hasta 2030

La reforma será gradual hasta 2030, mantiene un día de descanso por seis trabajados y generó críticas de la oposición por su implementación

  • 25
  • Febrero
    2026

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que reducirá la jornada laboral en México a 40 horas semanales.

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo respaldo unánime en lo general y mayoría calificada en lo particular, en medio de un intenso intercambio entre oficialismo y oposición.

Una reforma que será gradual

El dictamen establece que la disminución del tiempo de trabajo se aplicará de forma paulatina entre 2027 y 2030.

Cabe señalar que el calendario aprobado contempla jornadas de 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas a partir de 2030.

El año 2026 funcionará como etapa de transición para que empresas adapten contratos, turnos y esquemas de pago. La modificación implicará ajustes a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, sin reducción salarial ni pérdida de prestaciones.

Descanso semanal y horas extra

El texto final mantiene el esquema de un día de descanso por cada seis laborados, punto que generó críticas de partidos opositores que buscaban garantizar dos días obligatorios.

Además, el máximo de horas extraordinarias subirá de nueve a doce por semana, con pago equivalente al 200 por ciento del salario ordinario. También se prohíbe que menores de edad realicen trabajo extra.

Próximos pasos

Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente a los congresos estatales, donde deberá ser ratificado por al menos 17 legislaturas.

Por su parte, el gobierno sostiene que la medida busca mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, elevar la productividad y acercar al país a estándares internacionales donde la jornada de 40 horas ya es común.

De concretarse la ratificación, el proceso de reducción comenzará el 1 de enero de 2027.

 


Comentarios

