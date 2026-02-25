Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_embajador_johnson_b1a47654d7
Nacional

Embajador de EUA se reunió con gabinete de seguridad: Sheinbaum

El Gobierno de México confirmó que enviados de Estados Unidos se reunieron con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

  • 25
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la funcionaria antidrogas Sara Carter sostuvieron una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

La mandataria aclaró que no participó directamente en la conversación y que el encuentro estaba programado desde antes.

“No, se reunieron con el Gabinete de Seguridad… fue una reunión cordial de protocolo, estaba planeada desde hace tiempo”, explicó.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad reafirmó el compromiso con la colaboración bilateral en beneficio de los países, específicamente entre México y Estados Unidos.

Reconocimiento por operativo

De acuerdo con Sheinbaum, la delegación estadounidense felicitó a las autoridades mexicanas por los resultados del operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Sí felicitó ella… me dijeron que todo salió bien, fue una buena reunión de comunicación”, señaló.

Por su parte, el embajador Johnson también reconoció públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas y calificó el operativo como un golpe relevante contra una de las organizaciones criminales más violentas.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la cooperación se limitó al intercambio de inteligencia y que la operación fue ejecutada por fuerzas mexicanas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_islandia_mexico_homenaje_c7010fd22d
Destaca Presidenta homenaje al Ejército en México-Islandia
iec_d7ab6255d8
Libra proceso de Coahuila 'tijera' de reforma electoral
voto_31c291e349
Reforma electoral arrincona a partidos minorías en el Congreso
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×