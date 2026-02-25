Embajador de EUA se reunió con gabinete de seguridad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la funcionaria antidrogas Sara Carter sostuvieron una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

La mandataria aclaró que no participó directamente en la conversación y que el encuentro estaba programado desde antes.

“No, se reunieron con el Gabinete de Seguridad… fue una reunión cordial de protocolo, estaba planeada desde hace tiempo”, explicó.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad reafirmó el compromiso con la colaboración bilateral en beneficio de los países, específicamente entre México y Estados Unidos.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson @USAmbMex y @SaraCarterDC, directora de @ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un… pic.twitter.com/oGA2MFvJ2M — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 25, 2026

Reconocimiento por operativo

De acuerdo con Sheinbaum, la delegación estadounidense felicitó a las autoridades mexicanas por los resultados del operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Sí felicitó ella… me dijeron que todo salió bien, fue una buena reunión de comunicación”, señaló.

Por su parte, el embajador Johnson también reconoció públicamente la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas y calificó el operativo como un golpe relevante contra una de las organizaciones criminales más violentas.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la cooperación se limitó al intercambio de inteligencia y que la operación fue ejecutada por fuerzas mexicanas.

