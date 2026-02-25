Confirma Presidenta llamada directa con Trump; descarta reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar la situación de seguridad en México.

Conversación breve

La mandataria detalló que el contacto duró alrededor de ocho minutos y tuvo como eje el operativo reciente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Me llamó… para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas… le platiqué cómo había sido el operativo”, relató.

Coordinación en inteligencia

Sheinbaum explicó que informó a Trump sobre la colaboración de Estados Unidos en materia de inteligencia y el papel de las fuerzas mexicanas en la ejecución.

“Habíamos tenido ayuda en inteligencia… iba muy bien la coordinación”, dijo.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal descartó que exista, por ahora, una reunión bilateral programada.

El martes, Trump se adjudicó el éxito del operativo durante su mensaje sobre el Estado de la Unión, donde afirmó que su gobierno “acabó con el jefe del cártel más importante de México”.

La Casa Blanca precisó posteriormente que la acción fue realizada por fuerzas armadas mexicanas con apoyo estadounidense en inteligencia.

Afirma Trump haber "acabado" con "El Mencho"

En el mismo discurso, el presidente estadounidense defendió su política contra el narcotráfico, reiteró la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y vinculó el combate al fentanilo con la seguridad nacional.

Trump también presumió avances económicos y en seguridad fronteriza, aunque varias cifras mencionadas en su intervención han sido cuestionadas por analistas y reportes oficiales.

