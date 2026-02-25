Sheinbaum presenta su propuesta de Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su propuesta de reforma electoral durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Aseguró que estas modificaciones responden a uno de los compromisos establecidos en los 100 puntos de su mandato.

"Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, toda la gente los va a señalar".

Reafirmó que es una reforma "de fondo", pero no corresponde a grandes cambios, sin preferencias o inclinaciones hacia algún partido.

"Todos tienen que presentar su voto. Todos tienen que presentarse ante la ciudadanía".

Aseguró que las encuestas arrojaron que la ciudadanía no desea que sean las cúpulas las que elijan los puestos plurinominales o proporcionales, por lo que se establecerán a través del voto popular.

"Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales. 300 que representan a cada distrito electoral, 200 que son de acuerdo a la propoción de votos que tuvo a cada partido, de acuerdo a la fórmula actual" explicó.

Contabilizan 1,357 propuestas presentadas para reforma electoral

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que tras 63 audiencias públicas en 24 sedes dieron como resultado 1,357 propuestas, incluidos 100 ponentes que se encontraban en Estados Unidos.

"En total fueron 181 directamente vinculadas al Sistema Electoral que participaron en esta consulta" explicó.

Gómez Álvarez aseguró que el país atraviesa "una transformación profunda de los tres poderes, la cual se consolidó con la elección electoral y locales efectuadas durante esta etapa.

"Ha modificado también las relaciones políticas. En tanto, que se han establecido derechos que se ejercen sin condicionamientos de parte de los poderes públicos."

Gasto público electoral en México alcanza los $61,000 mdp

Aseguró que el gasto público total de los sistemas electorales de México, se posiciona como los más altos del mundo con $61,000 millones de pesos en el periodo del 2024. Ante este panorama, el titular mencionó que por iniciativa de la mandataria federal se propuso una reforma electoral.

"Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano".

Ante los mecanismos establecidos con anterioridad, se propusieron distintas modicaciones para economizar los gastos.

Reconoció el trabajo realizado por los titulares y jefes de distintas dependencias, entre los que se destaca Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo; así como Arturo Zaldívar, coordinador general de política del Gobierno de la Oficina de la Presidencia.

Gobernación presenta ejes y puntos de reforma electoral

Durante su participación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez detalló los diez puntos de la reforma electoral, incluidos los cuatro ejes fundamentales para "fortalecer la vida pública del país".

A continuación te presentamos los diez puntos:

1. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión

Ciudadanía elegirá de manera directa a los diputados y diputadas. Entre los que se destaca que la Cámara de Senadores integrará por 959 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

2. Reducción del gasto

En este punto, se busca atender de reducir el costo de las elecciones con el decremento del 25% total. Se reducirán los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos, así como el gasto del Congreso Federal y Congresos Locales.

3. Mayor fiscalización

Sobre los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas, se prohibierán las aportaciones en efectivo, además de reforzar el uso de las teconologías en la fiscalización de manera responsable.

4. Voto en el extranjero:

Fortalecer participación electoral, en cualquiera de sus niveles (nacional, estatal, local y en el extranjero)

5. Tiempos de radio y televisión

Se disminuirán los tiempos de exposición en medios de comunicación 13 minutos durante tiempos de votaciones.

6. Inteligencia Artificial

Se establecerá una regulación del uso de Inteligencia Artificial (IA).

7. Cómputos Distritales

En tanto, los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral.

8. Democracia Participativa

Se buscará que se amplie la democracia a nivel estatal y municipal, donde llevará el uso de tecnologías, como el voto electrónico.

9. No nepotismo

En este punto, la secretaria enfatizó en que los puestos en cargos de elección no podrán ser heredados a familiares directos.

10. No relección

Además, se propone la prohibición de la reelección consecutiva inmediata a partir del año 2030.

La titular de la Secretaría de Gobernación reiteró que de esta forma, será que se consolidará el punto de que sea "el pueblo el que mande".

