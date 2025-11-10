Cerrar X
Nacional

Donará Sheinbaum su boleto 0001 del Mundial a una joven mexicana

Claudia Sheinbaum anunció que regalará su boleto 0001 de inauguración del Mundial 2026 a una niña o joven que ame el fútbol y no tenga recursos para asistir

  • 10
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sorprendió al anunciar que donará su boleto número 0001 para la inauguración del Mundial 2026 a una niña o joven mexicana apasionada por el fútbol y sin recursos para acudir al evento.

“Ese boleto que me dieron del 0001 se lo voy a regalar a una joven para que pueda soñar con el fútbol”, expresó la mandataria durante la presentación de los avances del torneo.

Sheinbaum explicó que su equipo definirá en los próximos días el mecanismo de selección, con el objetivo de que la beneficiaria sea una joven que represente la pasión y esperanza del fútbol femenino en México.

“Queremos que cada niña y niño de México sepa que el fútbol también es su sueño”, subrayó.

México abrirá el Mundial en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será nuevamente escenario de una inauguración de un Mundial, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en albergar tres ceremonias de apertura (1970, 1986 y 2026).

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos”, afirmó Sheinbaum, al destacar el orgullo nacional de recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo.

Cabe señalar que México será sede de 13 partidos distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con la expectativa de recibir 5.5 millones de visitantes nacionales y extranjeros.

Inversiones e infraestructura rumbo al torneo

El gobierno federal impulsa un plan estratégico de infraestructura para garantizar el éxito del evento.

Entre las principales obras destacan la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y mejoras en la conectividad terrestre y aérea entre las sedes.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Mundial 2026 en México, detalló que se desarrollan 17 nuevas instalaciones deportivas que fungirán como centros de entrenamiento FIFA, además de inversiones en carreteras y aeropuertos.

“Hay una coordinación plena entre los tres niveles de gobierno para ofrecer un Mundial seguro, ordenado y exitoso”, aseguró Cuevas.

En materia financiera, Sheinbaum recordó que el convenio firmado en 2015 con la FIFA sigue vigente y que el Secretario de Hacienda presentará próximamente los beneficios económicos esperados, que incluyen generación de empleos y una importante derrama turística.


