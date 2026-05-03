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Nacional

Marina asegura más de dos toneladas de cocaína en Tehuantepec

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, golpeando al crimen organizado

  • 03
  • Mayo
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en funciones de Guardia Costera, lograron el aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, en una operación que representa un duro golpe financiero para grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.

De acuerdo con autoridades federales, esta incautación generó un impacto económico superior a los 4 millones de pesos para las organizaciones criminales, además de impedir la distribución de millones de dosis de narcóticos que podrían haber llegado al mercado ilegal.

Refuerzan vigilancia en aguas nacionales

La acción forma parte de las estrategias de patrullaje y vigilancia marítima implementadas por Semar para combatir el crimen organizado en rutas clave del Pacífico mexicano, una de las principales zonas utilizadas para el trasiego de drogas.

Las autoridades han destacado que, durante la adminsitración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha decomisado más de 65 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, consolidando a la institución como una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico.

 


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