Presume presidenta disminución en robo de combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el combate al robo de combustible ha dado resultados, al señalar una reducción en el contrabando y la evasión fiscal vinculada al llamado huachicol, al tiempo que su gobierno explora alternativas legales para reutilizar el energético asegurado en operativos.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que actualmente alrededor de 30 millones de litros de combustible permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Buscan evitar almacenamiento prolongado de combustible

Sheinbaum detalló que la FGR analiza esquemas que permitan dar uso lícito al combustible incautado, sin interferir con los procesos judiciales.

“Incluso la fiscal está viendo de qué manera puede utilizarse combustible para que no se quede almacenado… ella está buscando la manera de no tener tanto almacenamiento”, explicó.

No obstante, precisó que en muchos casos será necesario esperar a que concluyan las investigaciones antes de determinar el destino final del hidrocarburo.

Red de control contra el huachicol fiscal

La estrategia del gobierno federal no se limita al aseguramiento de combustible, sino que incluye un sistema de verificación integral para detectar irregularidades en el mercado.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, dependencias como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cruzan información sobre importaciones, producción, ventas e impuestos.

El objetivo, explicó, es frenar el llamado “huachicol fiscal”, que consiste en evadir gravámenes como el IEPS y el IVA mediante operaciones irregulares.

Como parte de los controles, el transporte de combustible debe contar con códigos de verificación, incluidos sistemas como QR, que permiten a la Guardia Nacional revisar su legalidad en carretera.

Cuando se detectan inconsistencias, las unidades son aseguradas, lo que ha permitido frenar el flujo ilegal de hidrocarburos.

La titular del Poder Ejecutivo Federal subrayó que aún existen múltiples indagatorias en curso para identificar a empresas y actores involucrados en la cadena del combustible ilegal.

“La fiscalía presentará los resultados de sus investigaciones, aún hay muchas abiertas… ¿qué empresas importaban, qué empresas lo vendían? Todo eso lo está investigando la fiscalía”, sostuvo.

Añadió que en estas redes han sido señalados funcionarios, integrantes de corporaciones de seguridad y empresarios.

Además, recordó que, aunque el robo en ductos se ha reducido de forma importante, el gobierno continúa con acciones para erradicar completamente estas prácticas.

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