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Niega Sheinbaum ocultar información sobre envíos de apoyo a Cuba

Claudia Sheinbaum rechazó que Cuba pida ocultar apoyos de México y defendió la ayuda humanitaria a la isla. Aseguró que hay transparencia en exportaciones

  • 09
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el gobierno de Cuba haya solicitado ocultar información sobre los apoyos enviados por su administración y aseguró que la relación bilateral se mantiene bajo criterios de transparencia.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que México no tiene nada que esconder respecto a la cooperación con la isla, la cual incluye ayuda humanitaria y exportaciones bajo esquemas comerciales.

“Cuba nunca ha pedido que reservemos la información… nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba”, sostuvo.

Defensa de la ayuda humanitaria

Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará enviando apoyo al país caribeño, en línea con lo que calificó como la tradición diplomática mexicana.

“Estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, expresó.

Enfatizó que este respaldo no es discrecional ni oculto, sino que forma parte de una política exterior abierta.

Analizan envío de petróleo

En medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, la mandataria reveló que su administración estudia alternativas para enviar petróleo, aunque subrayó que cualquier decisión deberá garantizar que no se afecte el abasto nacional.

Explicó que, además de la ayuda humanitaria, México ha realizado exportaciones formales hacia la isla, mismas que están debidamente registradas.

“Tenemos los registros de las exportaciones y se han hecho bajo esquemas comerciales”, apuntó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que, incluso en un escenario hipotético donde otro país solicitara confidencialidad, México decidiría conforme a sus propias reglas.

“En todo caso, si lo pidiera, depende de nosotros si la publicamos o no”, señaló.


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