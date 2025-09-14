Cerrar X
Nacional

En seis años 13.5 millones salieron de la pobreza: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que México atraviesa un momento histórico en el que el pueblo 'recupera su dignidad'

  • 14
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que México atraviesa un momento histórico en el que el pueblo “recupera su dignidad”, al registrar el porcentaje más bajo de pobreza en toda su historia: menos del 30 por ciento de la población.

“Este es el triunfo de la Cuarta Transformación de la vida pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar, del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló la mandataria ante miles de asistentes en el Pabellón Don Vasco de Morelia, Michoacán, la decimoquinta entidad que visita en su gira nacional de rendición de cuentas.

Sheinbaum destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, 13.5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos seis años, aunque reconoció que aún falta camino por recorrer: “Todavía hay mucho por hacer, porque no queremos que haya una sola familia en pobreza”.

Durante su mensaje envió un saludo a las comunidades migrantes en Estados Unidos y refrendó su compromiso de acompañarlas.

También agradeció el respaldo ciudadano y recordó la enseñanza de su antecesor: “El presidente López Obrador nos mostró que el amor con amor se paga, y con ese principio seguimos trabajando”.

La presidenta subrayó que la Cuarta Transformación es un proyecto con principios: “Primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Entre los proyectos para Michoacán, anunció la modernización de autopistas, la repavimentación de carreteras federales, la tecnificación del distrito de riego 020 Morelia-Querétaro, la recuperación del lago de Pátzcuaro, mejoras en el puerto de Lázaro Cárdenas y la construcción de 73 mil viviendas para familias de bajos ingresos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que gracias al apoyo federal se ha garantizado el pago puntual a los maestros y confió en que, bajo el liderazgo presidencial, México superará los retos en su relación con Estados Unidos.

Sheinbaum cerró su discurso al anunciar que el próximo 5 de octubre rendirá cuentas al pueblo en el Zócalo capitalino.


