Encienden alumbrado patrio con mensaje de solidaridad en CDMX

La noche del jueves 11 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México realizó el encendido del alumbrado patrio en el Zócalo, en vísperas del 215 aniversario de la Independencia.

El evento, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, estuvo acompañado de un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la explosión en Iztapalapa que dejó ocho muertos y más de 90 heridos.

Esta noche, en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, llevó a cabo el encendido oficial del alumbrado decorativo con motivo de las #FiestasPatrias, en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia. 🧵 pic.twitter.com/rNOJH3SSUa — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) September 12, 2025

Luces y símbolos de identidad nacional

El montaje, realizado por la Secretaría de Obras y Servicios capitalina, incluyó más de 30 mil focos LED, 20 mil metros de escarcha y 10 mil metros de manguera luminosa.

La iluminación cubre espacios emblemáticos como el Zócalo, la avenida 20 de Noviembre y la Glorieta de la Independencia, con mosaicos que muestran los rostros de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario.

Un mensaje de solidaridad y justicia

Durante la ceremonia, que contó con mariachi y bailables tradicionales, Brugada recalcó que este año las fiestas patrias están marcadas por el dolor.

“Hoy no podemos estar alegres, hoy tenemos tristeza… pero aquí estamos con toda la solidaridad de la Ciudad de México y con el compromiso que ameritan estos momentos”, expresó ante cientos de asistentes.

Reconocimiento a las mujeres de la historia

Por otra parte, la mandataria capitalina también subrayó la importancia de dar visibilidad a las mujeres que participaron en la Independencia, destacando a Josefa Ortiz y Leona Vicario, y llamó a no olvidar a aquellas que históricamente quedaron relegadas.

