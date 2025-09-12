Cerrar X
cdmx_alumbrado_8496343d88
Nacional

Encienden alumbrado patrio con mensaje de solidaridad en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México encendió el alumbrado patrio 2025 en el Zócalo, en una ceremonia marcada por la reciente tragedia en Iztapalapa

  • 12
  • Septiembre
    2025

La noche del jueves 11 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México realizó el encendido del alumbrado patrio en el Zócalo, en vísperas del 215 aniversario de la Independencia.

El evento, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, estuvo acompañado de un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la explosión en Iztapalapa que dejó ocho muertos y más de 90 heridos.

Luces y símbolos de identidad nacional

El montaje, realizado por la Secretaría de Obras y Servicios capitalina, incluyó más de 30 mil focos LED, 20 mil metros de escarcha y 10 mil metros de manguera luminosa.

La iluminación cubre espacios emblemáticos como el Zócalo, la avenida 20 de Noviembre y la Glorieta de la Independencia, con mosaicos que muestran los rostros de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario.

Un mensaje de solidaridad y justicia

Durante la ceremonia, que contó con mariachi y bailables tradicionales, Brugada recalcó que este año las fiestas patrias están marcadas por el dolor.

“Hoy no podemos estar alegres, hoy tenemos tristeza… pero aquí estamos con toda la solidaridad de la Ciudad de México y con el compromiso que ameritan estos momentos”, expresó ante cientos de asistentes.

Reconocimiento a las mujeres de la historia

Por otra parte, la mandataria capitalina también subrayó la importancia de dar visibilidad a las mujeres que participaron en la Independencia, destacando a Josefa Ortiz y Leona Vicario, y llamó a no olvidar a aquellas que históricamente quedaron relegadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G0r_OQ_8_WIAA_Dv_E4_b395832c36
De la Fuente se reúne con el embajador de China en México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2f723c97e7
Detienen en Paraguay a Hernán 'N', líder de 'La Barredora'
Whats_App_Image_2025_09_12_at_8_49_33_PM_1_e59ebd473f
Usarán 150 oficiales en operativo por el Grito en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

G0r_OQ_8_WIAA_Dv_E4_b395832c36
De la Fuente se reúne con el embajador de China en México
AP_25255713382847_7ddad460af
Secretario de Estado de EUA se reúne con primer ministro de Qatar
AP_25256410591990_84d1cefe12
Israel intensifica ataques en Gaza; reporta al menos 32 muertos
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×