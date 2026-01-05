Podcast
Ultiman_al_director_de_Transito_Municipal_de_Culiacan_f853652890
Nacional

Ultiman al director de Tránsito Municipal de Culiacán

Será la Fiscalía General del Estado quien se encargue de las investigaciones correspondientes al homicidio del funcionario

  • 05
  • Enero
    2026

Durante la mañana de este lunes, el director de la Policía de Tránsito Municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado cerca de la sindicatura de Aguaruto.

Disparan contra su camioneta con armas largas

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Adolfo López Mateos con dirección hacia el sur, a la altura del puente de la sindicatura, donde el funcionario circulaba a bordo de una camioneta cuando hombres armados comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones contra el vehículo.

Ultiman al director de Tránsito Municipal de Culiacán.jpg

Los disparos alcanzaron al director municipal, lo que provocó que este se estrellara contra un poste de concreto, ocasionando su derribe.

A pesar de que se desplegó un fuerte operativo para atender al director, este perdió la vida mientras lo trasladaban hacia un hospital.

Será la Fiscalía General del Estado quien se encargue de las investigaciones correspondientes.

 


