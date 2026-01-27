Podcast
Nuevo León

Industria se compromete al crecimiento sostenible en Nuevo León

Uno de los factores críticos detectados por el sector es el uso de calor en procesos industriales, lo que representa el 40% del consumo energético local

Autoridades estatales instaron a fortalecer la seguridad energética y la sostenibilidad en el sector industrial de Nuevo León, por medio de la relación entre el sector público y el industrial.

El marco de los esfuerzos por fortalecer la seguridad energética y sostenibilidad, los titulares de las secretarías del Medio Ambiente y Economía, así como expertos de la Agencia Danesa de Energía, destacaron la necesidad de evolucionar de un modelo de “imposición regulatoria” a uno de “cooperación estratégica”.

industria-nuevo-leon-se-compromete-crecimiento-sustentable.jpg

Durante su participación, el secretario Raúl Lozano Caballero mencionó que la eficiencia energética no debe verde se forma aislada.

“No podemos pensar en energía sin pensar en economía y medio ambiente; son una sola unidad”, expresó el secretario de Medio Ambiente.

Este modelo busca que las empresas, agrupadas en clústeres industriales generen sus propias soluciones y recomendaciones para optimizar los procesos de manufactura.

Alianza deriva modelo de éxito compartido

Dicha alianza público-privada derivó en más de 400 recomendaciones legales adoptadas, el Gobierno del Estado se compromete a ajustar marcos normativos y gestionar fondos de financiamiento. Por su parte, el sector industrial se enfocará en reducir su consumo energético real.

industria-nuevo-leon-se-compromete-crecimiento-sustentable.jpg

“Si la industria no se optimiza, llegará el momento en que no podremos suministrar la energía necesaria para su expansión”, señalaron las autoridades.

Uno de los factores críticos detectados es el uso de calor en procesos industriales, lo que representa hasta un 40% del consumo energético total.

industria-nuevo-leon-se-compromete-crecimiento-sustentable.jpg

Dicha estrategia tiene como objetivo la educación y el cambio de comportamiento para eliminar el mito de que las estrategias del ahorro energético comprometen a la industria, mientras que la transparencia en eficiencia vuelve más competitivo el sector a nivel global.

 

 

 


