Tamaulipas

Acrecentan fraudes e invasiones por venta de terrenos en Altamira

Algunos de los predios ofertados de manera irregular se ubican en terrenos pertenecientes a dependencias federales como PEMEX

La problemática relacionada con la venta de terrenos irregulares, invasiones y fraudes inmobiliarios se mantiene vigente y con mayor impacto en el municipio de Altamira, donde decenas de familias han resultado afectadas tras adquirir predios que carecen de certeza jurídica, lo que ha generado conflictos legales y la imposibilidad de acceder a servicios básicos.

Abelardo Garcés, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en Altamira, señaló que este fenómeno no es reciente, sino que se ha presentado desde hace varios años en distintas zonas del municipio, como el ejido Contadero, El Repecho, Arboledas y otros sectores donde personas fueron engañadas al comprar terrenos que posteriormente resultaron ser propiedad federal o áreas no regularizadas.

Explicó que muchos de los predios ofertados de manera irregular se ubican en terrenos pertenecientes a dependencias federales como PEMEX, fideicomisos o en zonas de riesgo, lo que impide al Ayuntamiento autorizar la introducción de servicios públicos y la escrituración, dejando a los compradores en una situación de vulnerabilidad patrimonial.

Exhortan a verificar estatus legal de terrenos

Ante esta situación, el regidor exhortó a los futuros compradores a verificar previamente el estatus legal de los terrenos en la Dirección de Desarrollo Urbano, antes de realizar cualquier pago. 

"El sueño de muchas familias es contar con un terreno y una vivienda propia, pero es importante que se acerquen primero a Desarrollo Urbano para asegurarse de que se trata de una compra legal y una buena inversión".

Explicó que la venta irregular de predios ha provocado también un crecimiento urbano desordenado, con asentamientos en zonas rellenadas o cercanas a lagunas, lo que genera problemas de inundaciones y mayores riesgos para quienes habitan en estos sectores. Actualmente existen procesos legales en curso relacionados con invasiones y presuntos fraudes.

Destacó que durante la actual administración municipal solo un fraccionamiento ha sido autorizado, al cumplir con todos los requisitos que marca la ley, lo que refleja el esfuerzo por ordenar el desarrollo urbano y evitar que más familias sean defraudadas, reiterando el llamado a la ciudadanía a informarse y no dejarse llevar por ofertas engañosas.


