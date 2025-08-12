Cerrar X
EH_UNA_FOTO_8ce69b16ea
Nacional

Entrega México a 26 miembros de cárteles a Estados Unidos

En el acuerdo más reciente con el gobierno de Trump, México entrega a líderes de cárteles acusados de tráfico, asesinato y otros delitos

  • 12
  • Agosto
    2025

México expulsó a 26 miembros de alto rango de cárteles de droga a Estados Unidos en el acuerdo importante más reciente con el gobierno del presidente Donald Trump, mientras las autoridades estadounidenses aumentan la presión sobre las redes criminales que envían drogas a través de la frontera, dijo este martes una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press.

Los líderes de los cárteles y otras figuras prominentes estaban siendo trasladados en avión de México a Estados Unidos este martes, según la persona, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la operación que estaba en curso.

Entre los entregados a la custodia de Estados Unidos se encuentra Abigael González Valencia, un líder de "Los Cuinis", un grupo estrechamente alineado con el notorio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra persona, Roberto Salazar, está acusada de participar en el asesinato en 2008 de un ayudante de policía del condado de Los Ángeles, dijo la persona.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México confirmaron las transferencias, que se llevaron a cabo tras una promesa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que los funcionarios estadounidenses no buscarían la pena de muerte en ninguno de los casos.

Es la segunda vez en los últimos meses que México expulsa a miembros de cárteles acusados de tráfico de drogas, asesinato y otros delitos en medio de la creciente presión del gobierno de Trump para frenar el flujo de drogas a través de la frontera. En febrero, México entregó a las autoridades estadounidenses a 29 miembros de cárteles, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

16777777777777777777777777777777777_0d79e42a0c
Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo
AP_25225562305657_1a3c3d9783
Colombianos despiden al precandidato Miguel Uribe Turbay
Captura_de_pantalla_2025_08_13_131051_f17d0116a6
Confirma SSPC dron de EUA en México por solicitud del país
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×