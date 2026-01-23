Entrega Sheinbaum primeras casas de Vivienda para el Bienestar

En un paso estratégico para reducir el rezago habitacional en el país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Veracruz la entrega de 200 viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este acto marca el avance del programa prioritario “Vivienda para el Bienestar”, el cual proyecta la construcción de 1.8 millones de inmuebles durante el presente sexenio. Desde el desarrollo Bosques de Río Medio, la mandataria subrayó que el programa está diseñado bajo el principio de "primero los pobres", enfocándose principalmente en familias que perciben hasta dos salarios mínimos y que, históricamente, habían sido excluidas del mercado inmobiliario. “Queremos apoyar a quien no había tenido acceso históricamente a una vivienda... El programa apoya al trabajador que gana entre uno y dos salarios mínimos”, destacó Sheinbaum, aclarando que quienes tengan mayores ingresos o deseen remodelar también cuentan con opciones a través de créditos Infonavit y Mejoravit.

Justicia social y fin a los "créditos impagables"

Durante el evento, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que uno de los pilares de esta administración ha sido la reestructura de 4.8 millones de créditos hipotecarios que eran considerados "impagables". Según Sheinbaum, estos modelos previos fueron diseñados bajo esquemas de corrupción que beneficiaban a desarrolladores por encima de los trabajadores.

En el caso específico de Veracruz, se informó que 201,000 créditos ya han sido reestructurados mediante quitas, reducciones de interés y liquidaciones, logrando sanear las finanzas familiares sin comprometer la estabilidad del Infonavit.

Avances en Veracruz: 102,000 viviendas en la meta

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta para el estado de Veracruz es de 102,000 viviendas, de las cuales 40 mil ya muestran avances significativos. Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, precisó los siguientes datos sobre la operación en la entidad:

Construcción activa: Ya se trabaja en 17,300 inmuebles , lo que representa un 43% de avance de la meta estatal.

Proyectos: Se tienen 21 proyectos contratados en municipios como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tuxpan, Misantla y San Andrés Tuxtla, entre otros.

Enfoque juvenil: El 75% de las viviendas entregadas se destinan a jóvenes con al menos seis meses de cotización.

Mejoramiento: Para 2026, la meta es otorgar 12,000 créditos adicionales para la mejora de hogares existentes.

Un nuevo comienzo para las familias

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, celebró que la Cuarta Transformación se materialice en techos dignos para los veracruzanos. El evento culminó con el testimonio de Rolando Hernández García, uno de los beneficiarios, quien agradeció la entrega de su llave, asegurando que ahora cuenta con un patrimonio sólido para su familia.

Además de las viviendas, se entregaron 500 escrituras del INSUS y 500 constancias de liquidación del Fovissste, reforzando la certeza jurídica de los habitantes de la región.

