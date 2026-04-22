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Nacional

Queman almacenes de Bienestar en Zacatecas tras protesta

Alimentación para el Bienestar emitió un comunicado en el que reprobó los hechos violentos que derivaron en el incendio de los almacenes

  • 22
  • Abril
    2026

Un voraz incendio consumió almacenes donde se resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural en Zacatecas, hecho que presuntamente habría sido provocado por líderes locales.

Durante este martes, un grupo de productores de frijol se presentó en los almacenes central y rural de Alimentación para el Bienestar, ubicados en la colonia La Escondida, en la salida norte de la ciudad de Zacatecas.

Protesta escala y termina en incendio

De acuerdo con los primeros reportes, los campesinos se manifestaban para exigir transparencia en el programa de acopio extraordinario de 10 mil toneladas de frijol. La protesta escaló cuando comenzaron a prender fuego a varias llantas usadas en el exterior del lugar.

Ante la magnitud del siniestro, elementos de Bomberos y de Protección Civil de Zacatecas acudieron para combatir las llamas; sin embargo, fue necesario solicitar apoyo de corporaciones de los municipios de Guadalupe, Jerez, Calera y Trancoso.

Autoridades condenan hechos y anuncian acciones legales

Alimentación para el Bienestar emitió un comunicado en el que reprobó los hechos violentos que derivaron en el incendio de los almacenes y responsabilizó a líderes locales vinculados con actores políticos del estado.

"El Gobierno de México rechaza enérgicamente estos hechos violentos que afectan a la población más pobre, vulnerando bienes públicos y poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Se actuará con firmeza y por la vía institucional para que no queden impunes", se lee en el comunicado.

Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas; sin embargo, las autoridades informaron que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables, tanto materiales como intelectuales.

Daños millonarios y afectaciones a programas sociales

La mercancía afectada supera los 6 millones de pesos en valor de venta, sin considerar los daños al inmueble y al mobiliario, ambos propiedad del Gobierno de México y que se encuentran asegurados.

Además, una bodega de uso compartido con el programa Leche para el Bienestar también resultó dañada, por lo que se realizará un recuento de los productos afectados, incluidos los lotes de leche que igualmente cuentan con seguro.

Según el comunicado oficial, las protestas ocurrieron en el contexto del anuncio de una ampliación de 10 mil toneladas adicionales al programa de Acopio para el Bienestar de frijol en Zacatecas, prevista para iniciar en mayo, con el objetivo de beneficiar al menos a 2 mil pequeños productores mediante un esquema de precio justo.


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