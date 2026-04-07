Erick Valencia, fundador del CJNG, se declara culpable en EUA

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), formalizó este martes 7 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad ante autoridades de Estados Unidos por tráfico de cocaína hacia ese país.

De acuerdo con documentos de la corte federal en Washington, el originario de Jalisco aceptó su participación en una conspiración para distribuir narcóticos con fines de importación a territorio estadounidense.

La acusación lo vincula con figuras del crimen organizado como Ignacio Coronel Villarreal y Óscar Nava Valencia.

El proceso judicial contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La sentencia será dictada el próximo 31 de julio por el juez James Boasberg.

De fundador del CJNG a colaborar con autoridades

Valencia Salazar formó parte del Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG junto a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, posteriormente tras diferencias internas, creó su propia organización conocida como La Nueva Plaza.

Según el Departamento de Justicia, su papel fue clave en el crecimiento de estructuras criminales responsables de violencia en México y del tráfico de drogas a gran escala.

El fiscal adjunto A. Tysen Duva señaló que el CJNG ha causado un “daño inconmensurable” en Estados Unidos y acusó a “El 85” de contribuir a la desestabilización regional.

“Fue responsable de fomentar la violencia desenfrenada en México, a costa de la vida de las personas y la seguridad de las comunidades”, indicó.

Extradición, amparos y giro en su defensa

El cambio de declaración ocurre tras meses de negociaciones. Inicialmente, Valencia Salazar se había declarado inocente, pero decidió colaborar con las autoridades estadounidenses, lo que podría derivar en beneficios legales.

Cabe recordar que el capo fue detenido en septiembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco, junto a otros tres sujetos, en un operativo donde se aseguraron armas y pastillas de fentanilo.

Su captura se consideró una recaptura, ya que había sido detenido en 2012, aunque obtuvo su libertad años después por decisión judicial.

En 2025 fue extraditado a Estados Unidos como parte de un grupo de 29 criminales enviados a ese país. Antes de su traslado, promovió un amparo argumentando irregularidades legales, al señalar que debía permanecer en el penal del Altiplano.

Tras la muerte de “El Mencho” durante un traslado, autoridades mexicanas han identificado al menos cuatro perfiles que podrían disputar el liderazgo del CJNG, según informó el titular de Seguridad, Omar García Harfuch.

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