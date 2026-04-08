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Nacional

Exige México frenar subasta de cuatro piezas mesoamericanas

El Gobierno federal pidió cancelar la venta en Mónaco al considerar que los objetos son patrimonio nacional extraído de forma ilícita

  • 08
  • Abril
    2026

Este miércoles, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Cultura, exigió la cancelación de la venta de cuatro piezas mesoamericanas que iban a ser subastadas el próximo 16 de abril por la casa Accademia Fine Art en Montecarlo de Mónaco.

A través de su cuenta de X, la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que las piezas son consideradas bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Nación.

En esa misma publicación, exigió la suspensión de la comercialización de las piezas, solicitó la restitución a México y aseguró que ya se iniciaron los procedimientos correspondientes.

Por su parte, la propia Secretaria de Cultura emitió un comunicado en donde ahondó en el dictamen realizado por el INAH, el cual determinó que los cuatro objetos son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva en una extracción ilícita”, apuntó el documento.

Del mismo modo, pidió respeto por el patrimonio cultural del país y reiteró el llamado a detener la venta de las piezas al representar “un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”.

Desde 2018, México ha recuperado 16,500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al país, además de intensificar las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.


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