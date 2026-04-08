Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_1945_db316c57fb
Coahuila

Coahuila impedirá candidaturas de agresores en elecciones

Este instrumento establece que las y los aspirantes deben acreditar que no cuentan con antecedentes relacionados con agresiones

  • 08
  • Abril
    2026

En el contexto del proceso electoral 2026 en Coahuila, autoridades electorales y judiciales del estado concretaron un acuerdo conjunto para reforzar los filtros en la postulación de candidaturas a diputaciones locales. 

La medida busca asegurar que ninguna persona con antecedentes de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes pueda contender por un cargo de elección popular.

El convenio fue suscrito por el Instituto Electoral de Coahuila, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Tribunal Electoral de Coahuila, como parte de la implementación del mecanismo conocido como “3 de 3 contra la violencia”.

IMG_1944.jpeg

Este instrumento establece que las y los aspirantes deben acreditar que no cuentan con antecedentes relacionados con agresiones de este tipo.

Con esta acción, las instituciones buscan fortalecer la legalidad y promover espacios políticos libres de violencia, garantizando que quienes aspiren a un cargo público cumplan con estándares de integridad.

Además, se pretende enviar un mensaje claro sobre la importancia de erradicar la violencia desde todos los ámbitos, incluido el político.

IMG_1943.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

brasil_sanciona_violencia_vicaria_con_hasta_40_anos_prision_99f554cf11
Brasil sanciona violencia vicaria con hasta 40 años de prisión
presidente_del_Instituto_Electoral_de_Coahuila_Oscar_Daniel_Rodriguez_Fuentes_cffa0a301e
Avanza proceso electoral a registro de candidaturas y campañas
deportes_puka_nacua_7bdbe95f28
Puka Nacua ingresa a centro de rehabilitación tras ser demandado
publicidad

Últimas Noticias

comapa_reynosa_f4555ce3eb
Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
INFO_7_DOS_FOTOS_ef37e70322
Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×