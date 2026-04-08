Coahuila impedirá candidaturas de agresores en elecciones
Este instrumento establece que las y los aspirantes deben acreditar que no cuentan con antecedentes relacionados con agresiones
- 08
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Abril
2026
En el contexto del proceso electoral 2026 en Coahuila, autoridades electorales y judiciales del estado concretaron un acuerdo conjunto para reforzar los filtros en la postulación de candidaturas a diputaciones locales.
La medida busca asegurar que ninguna persona con antecedentes de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes pueda contender por un cargo de elección popular.
El convenio fue suscrito por el Instituto Electoral de Coahuila, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Tribunal Electoral de Coahuila, como parte de la implementación del mecanismo conocido como “3 de 3 contra la violencia”.
Este instrumento establece que las y los aspirantes deben acreditar que no cuentan con antecedentes relacionados con agresiones de este tipo.
Con esta acción, las instituciones buscan fortalecer la legalidad y promover espacios políticos libres de violencia, garantizando que quienes aspiren a un cargo público cumplan con estándares de integridad.
Además, se pretende enviar un mensaje claro sobre la importancia de erradicar la violencia desde todos los ámbitos, incluido el político.
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