EUA acusa a México, mientras su propia capital es zona roja

Estados Unidos volvió a incluir a varias ciudades de México en sus alertas de viaje por supuestos altos índices de violencia, mientras que el propio gobierno estadounidense ha reconocido problemas similares en su territorio, incluso en su capital, Washington D. C.

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, su alerta de viaje a México, señalando que 30 de las 32 entidades federativas presentan algún nivel de riesgo por la inseguridad y violencia.

En su mapa de recomendaciones, el Gobierno estadounidense colocó a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en el Nivel 4: “No viajar”, debido a los altos índices de violencia y delincuencia.

En el Nivel 3: “Reconsiderar viajar” fueron ubicados Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Otros 16 estados se encuentran en Nivel 2: “Mayor precaución al viajar”, incluyendo Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala Nuevo León y Veracruz.

Solo Yucatán y Campeche aparecen en Nivel 1: “Tomar precauciones normales”, el nivel más bajo de riesgo.

La alerta advierte sobre delitos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones, e insta a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones, evitar ciertas zonas y mantenerse informados por fuentes oficiales antes y durante su viaje.

En medio de esta actualización, el presidente Donald Trump reiteró su postura crítica hacia la situación de seguridad en México.

Pero recordemos que en días recientes Trump ordenó el despliegue de fuerzas del orden federales para patrullar las calles de la capital estadounidense, en respuesta a lo que calificó como un alto nivel de inseguridad.

La medida, según informa la Casa Blanca, busca reforzar la presencia de agentes federales en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de disuadir delitos y garantizar mayor seguridad a residentes y visitantes.

Washington D.C. ha registrado en los últimos meses un incremento en diversos indicadores delictivos, situación que ha generado preocupación entre autoridades locales y federales.

