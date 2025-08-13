Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_08_13_110931_cba3d584d0
Nacional

EUA acusa a México, mientras su propia capital es zona roja

El Departamento de Estado de EUA actualizó su alerta de viaje a México, señalando que 30 de las 32 entidades federativas presentan algún nivel de riesgo

  • 13
  • Agosto
    2025

Estados Unidos volvió a incluir a varias ciudades de México en sus alertas de viaje por supuestos altos índices de violencia, mientras que el propio gobierno estadounidense ha reconocido problemas similares en su territorio, incluso en su capital, Washington D. C.

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, su alerta de viaje a México, señalando que 30 de las 32 entidades federativas presentan algún nivel de riesgo por la inseguridad y violencia.

En su mapa de recomendaciones, el Gobierno estadounidense colocó a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en el Nivel 4: “No viajar”, debido a los altos índices de violencia y delincuencia.

En el Nivel 3: “Reconsiderar viajar” fueron ubicados Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Otros 16 estados se encuentran en Nivel 2: “Mayor precaución al viajar”, incluyendo Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala Nuevo León y Veracruz.

Solo Yucatán y Campeche aparecen en Nivel 1: “Tomar precauciones normales”, el nivel más bajo de riesgo.

Captura de pantalla 2025-08-13 091853.png

La alerta advierte sobre delitos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones, e insta a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones, evitar ciertas zonas y mantenerse informados por fuentes oficiales antes y durante su viaje.

En medio de esta actualización, el presidente Donald Trump reiteró su postura crítica hacia la situación de seguridad en México.

Pero recordemos que en días recientes Trump ordenó el despliegue de fuerzas del orden federales para patrullar las calles de la capital estadounidense, en respuesta a lo que calificó como un alto nivel de inseguridad.

La medida, según informa la Casa Blanca, busca reforzar la presencia de agentes federales en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de disuadir delitos y garantizar mayor seguridad a residentes y visitantes.

Washington D.C. ha registrado en los últimos meses un incremento en diversos indicadores delictivos, situación que ha generado preocupación entre autoridades locales y federales. 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ex_director_pemex_detenido_d132642f68
Confirma Presidencia captura de exdirector de Pemex en EUA
b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
AP_25226534027447_63e137d76a
Bomberos combaten incendio a lo largo de autopista en Los Ángeles
publicidad

Últimas Noticias

ex_director_pemex_detenido_d132642f68
Confirma Presidencia captura de exdirector de Pemex en EUA
b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
karol_g_brasil_a0916d0ebd
Anuncia NFL show de Karol G en YouTube desde Brasil
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×