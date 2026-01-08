Podcast
Internacional

Minnesota declara emergencia tras muerte de mujer por el ICE

El gobernador Tim Walz activó protocolos de emergencia y pidió a la Guardia Nacional alistarse ante el aumento de protestas en Mineápolis

  • 08
  • Enero
    2026

Después de que Renee Good muriera baleada por un agente del ICE este miércoles en Minneapolis, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a la Guardia Nacional del estado prepararse, pues este incidente ha elevado las protestas.

Walz anunció las medidas para "estar listos" para afrontar "la agitación civil", al recordar las protestas masivas que hubo en 2020 después de la muerte de George Floyd en Mineápolis por culpa de la brutalidad policiaca.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal; el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectado con el Departamento de Policía de Mineápolis", expresó el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa.

El gobernador notició de estas acciones después del incremento de las manifestaciones después de la muerte de Renee Good, quien fue acusada por el presidente Donald Trump de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia".

Sin embargo, Walz calificó el hecho de "innecesario" y "prevenible", al señalar que el estado afronta una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales".

"Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad", indicó.

Pese al "enojo", Walz también exhortó a los manifestantes a realizar las protestas de manera pacífica y "no morder el anzuelo" del Gobierno federal, pues Mineápolis fue el epicentro de graves manifestaciones y disturbios a nivel nacional en 2020 tras la muerte de Floyd durante la primera gestión de Trump (2017-2021).

Walz no aclaró bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero prometió que estos elementos estarían ahí para "proteger" a la población y sus "derechos constitucionales".

El gobernador ha cuestionado el argumento del Departamento de Seguridad Nacional de que los agentes dispararon a la mujer, a la que acusó de "terrorismo interno", como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en el estado, donde Walz, excandidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2024, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.


