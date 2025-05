EUA deportó a mexicano a Sudán del Sur; sigue en custodia de DHS

Estados Unidos deportó a un ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, a Sudán del Sur, un país de África Oriental, como parte de un grupo de ocho personas expulsadas por delitos graves.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el vuelo de deportación desde Texas, afirmando que los individuos, descritos como "bárbaros y violentos", fueron enviados a Sudán del Sur.

On May 12, 2025, ICE arrested Mexican national, Jesus MUNOZ-Gutierrez. He is Convicted of second-degree murder; sentenced to life confinement. pic.twitter.com/9gQYq4cORz