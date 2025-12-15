México y EUA sellan acuerdo para sanear río Tijuana

México y Estados Unidos alcanzaron este lunes un nuevo acuerdo para enfrentar de manera conjunta la crisis de aguas residuales que afecta al río Tijuana, uno de los problemas ambientales y de salud pública más persistentes en la región fronteriza.

La información fue confirmada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que detalló que el entendimiento busca reforzar la cooperación bilateral para reducir las descargas de aguas negras que cruzan la frontera y llegan tanto a comunidades de Baja California como del sur de California.

El nuevo acuerdo incorpora proyectos de infraestructura, planes de operación y mantenimiento, así como mecanismos de coordinación y monitoreo binacional.

El objetivo es garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales ante el crecimiento poblacional de Tijuana y reducir los impactos ambientales y sanitarios en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con la EPA, todo lo planteado en la Sección 4 del memorando de entendimiento previo quedó formalmente integrado en el Acta 333, sin implicar recursos adicionales de los contribuyentes estadounidenses para obras en territorio mexicano.

Obras clave y compromisos técnicos

Cabe señalar que el Acta 333 contempla la construcción de nuevas plantas de tratamiento, la ampliación de instalaciones existentes y mejoras en la infraestructura hidráulica.

Entre los compromisos destaca la creación de una cuenta especial para operación y mantenimiento, el desarrollo de un plan maestro de agua para Tijuana y la conformación de un grupo de trabajo binacional que supervise avances y evalúe necesidades futuras.

También se prevé la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de los Buenos y la construcción de nuevas obras para controlar sedimentos y escurrimientos, con calendarios definidos para los próximos años.

Implementación inmediata y seguimiento

La EPA subrayó que la aplicación del acuerdo comenzará de inmediato, con un seguimiento estrecho para asegurar el cumplimiento de las acciones pactadas.

La meta, señalaron las autoridades, es cerrar de manera definitiva un problema que ha afectado durante décadas a comunidades de Tijuana y San Diego.

“Un avance histórico para la frontera”

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, calificó la firma del Acta 333 como un avance histórico en la protección de la salud pública y del medio ambiente en la región fronteriza.

“El acuerdo demuestra lo que se puede lograr cuando ambos países trabajan con urgencia, transparencia y respeto mutuo”, afirmó, al destacar que la cooperación binacional es clave para un futuro más limpio y seguro en la zona Tijuana-San Diego.

