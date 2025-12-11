María Corina Machado afirma partir de Venezuela con ayuda de EUA

La líder opositora María Corina Machado aseguró este jueves que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

Aunque no reveló detalles sobre su llegada a la capital de Noruega, agradeció a todas las personas que "arriesgaron su vida" para que pudiese estar en dicho lugar.

Ana Corina Sosa fue la encargada de recibir el Premio Nobel de la Paz otorgado a su madre.

En una rueda de prensa impartida en el Instituto Nobel Noruego, la activista destacó que pronto estará de vuelta en su país natal.

"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también" afirmó.

¿Cómo escapó de Venezuela?

Según diversos medios, Machado pasó una decena de controles militares, disfrazada para escaparse en una lancha de madera, el pasado 09 de diciembre, desde Caracas para dirigirse a la isla de Curazao, frente a la costa de dicho país.

Dicha isla se encuentra a unos 65 kilómetros de la península de Paraguana, la cual fue utilizada por líderes opositores para escapar.

De acuerdo con información de agencias, la líder de oposición se trasladó a bordo de un Legacy 600 con matricula mexicana, cuya base se registró en el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro.

Una persona cercana de dicha operación, el plan se gestó durante dos meses.

INM niega estancia de Corina Machado en México

El Instituto Nacional de Migración aseguró que María Corina Machado no piso tierras mexicanas durante su escape.

A través de un comunicado, la dependencia informó que no se cuenta con registro sobre la estancia de la líder opositora venezolana, tal y como se mencionó en algunos medios.

