Nuevo León

Estará al frente Vidal Gutiérrez de Medicina y el HU hasta 2028

El Dr. Óscar Vidal tomó protesta para su segundo periodo como director de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de la UANL, que concluirá en 2028

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Dr. Med. Óscar Vidal Gutiérrez tomó protesta este lunes para iniciar su segundo periodo (2025-2028) como director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La ceremonia de toma de protesta congregó a importantes figuras de la política y el sector salud de la entidad, marcando el comienzo de una nueva etapa de gestión para la institución.

Durante el evento, se destacó la labor del Dr. Vidal Gutiérrez en su primera administración, la cual sentó las bases para el progreso de la medicina en la región. 

Su gestión previa fue reconocida por impulsar la innovación, la ciencia y el trabajo en equipo, lo que ha permitido que la medicina en Nuevo León alcance nuevos horizontes y ponga en alto el nombre de la UANL y del estado.

Vidal Gutiérrez es un distinguido especialista en Ginecología y Obstetricia, egresado de la UANL, y posee un Doctorado en Medicina por la misma casa de estudios. 

Su trayectoria académica y profesional respalda su liderazgo al frente de una de las instituciones médicas y educativas más importantes del norte de México.

Acompañando al director estuvieron presentes Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno de Nuevo León; Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud y Luis Donaldo Colosio, Senador de la República.

La presencia de estas autoridades subraya el respaldo del gobierno estatal y federal a la labor que realiza la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario en la formación de profesionales y la atención de la salud pública.

Se espera que este segundo periodo, que concluirá en el año 2028, esté lleno de más avances, vocación y un firme compromiso con la salud de los nuevoleoneses.


