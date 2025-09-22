Cerrar X
Exesposa de DJ colombiano asesinado en México denuncia amenazas

Marcela Reyes, exesposa de B King, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y a su hijo después de que medios la vincularan con el caso

  • 22
  • Septiembre
    2025

Después de que fueran hallados sin vida los cuerpos de los DJ colombianos B King (Bayron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown en el Estado de México, la también DJ y modelo Marcela Reyes, exesposa de B King, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y a su hijo.

La desaparición de ambos artistas en México generó gran atención mediática, sobre todo porque trascendió que existía una denuncia interpuesta por B King contra Reyes por presuntas amenazas y acoso. Incluso, se difundió que el artista había advertido que, si le ocurría algo, responsabilizaba a su expareja.

Ante los señalamientos, la también empresaria colombiana emitió un comunicado cuando aún no se conocía el paradero de los músicos, en el que afirmó estar a disposición de las autoridades y pidió a los medios no difundir "noticias falsas" que la vincularan directamente con el caso.

En el mismo documento, aseguró que comenzó a recibir amenazas de muerte en contra suya y de su hijo de siete años tras hacerse públicas las acusaciones.

Hasta el momento, Reyes no ha emitido ninguna postura tras la confirmación del asesinato de B King y Regio Clown en Cocotitlán, Estado de México.

Por su parte, el Gobierno federal de México prometió realizar una investigación exhaustiva y llegar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos.


