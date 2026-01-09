Podcast
Nuevo León

Marco anuncia cambios en 'Noches de Verano' por Mundial 2026

La directora del museo, Taiyana Pimentel, explicó que esta decisión responde a la intención de integrarse a los grandes acontecimientos que marcarán a Monterrey

  09
  Enero
    2026

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco) se sumará a la agenda cultural del Mundial de Futbol 2026 con una reconfiguración de su programación anual, que incluye el adelanto de las tradicionales Noches de Verano para hacerlas coincidir con los partidos que se disputarán en la ciudad.

La directora del museo, Taiyana Pimentel, explicó que esta decisión responde a la intención de que Marco se integre a los grandes acontecimientos que marcarán a Monterrey en 2026, en un contexto de proyección internacional y alta afluencia turística.

Noches de Verano se adelantarán por el Mundial 2026

Las Noches de Verano, que tradicionalmente se realizan durante el mes de julio, serán adelantadas para coincidir con las fechas de los cuatro partidos del Mundial que tendrán como sede Monterrey, programados para los días 14, 20, 24 y 29 de junio.

De acuerdo con Pimentel, el objetivo es que las noches comiencen de forma paralela al arranque de la justa mundialista, generando una experiencia cultural complementaria a la fiesta deportiva que vivirá la ciudad.

Diálogo musical entre culturas y escena local

La propuesta musical estará basada en un diálogo entre la música de los países participantes en el Mundial y la escena local regiomontana, particularmente con la participación de sonideros y proyectos musicales que reflejan la identidad cultural de la región.

Para ello, el museo ya mantiene conversaciones con grupos locales y con consulados generales, con el fin de articular un programa que represente tanto la diversidad internacional como la producción musical generada desde Monterrey.

Marco busca atraer turismo cultural durante el Mundial

Pimentel subrayó que la llegada de miles de visitantes por el Mundial representa una oportunidad para que el museo se convierta en un punto de referencia cultural dentro de la ciudad.

Indicó que, además de la oferta deportiva, los turistas suelen buscar experiencias culturales que les permitan conocer otros matices de la vida urbana, por lo que Marco busca posicionarse como uno de esos espacios durante el torneo.

Programación se anunciará tras Semana Santa

La directora del museo adelantó que la programación detallada de las Noches de Verano y de las actividades especiales relacionadas con el Mundial será anunciada después del periodo de Semana Santa.

Además, señaló que 2026 mantendrá continuidad con lo que el museo ha desarrollado en años recientes, sin dejar de adaptarse a los temas de actualidad que marcarán a la ciudad.


