México acelera combate al gusano barrenador; EUA reconoce avances

La estrategia del Gobierno federal para contener el gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta a animales vivos al infestar heridas, ya muestra avances concretos con el uso de moscas estériles, una medida clave para cortar el ciclo reproductivo del insecto y frenar su propagación en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ya importa estos insectos como parte de un plan integral de control sanitario, al tiempo que avanza en la construcción de una planta en Chiapas que permitirá fortalecer la estrategia de manera permanente.

Planta en Chiapas, lista en 2026

El proyecto más relevante en curso es la instalación de una nueva planta para la producción y manejo de moscas estériles en Chiapas, la cual se prevé entre en operaciones en junio de 2026.

Dicha infraestructura permitirá ampliar la capacidad de respuesta frente a brotes de la plaga en el sur y sureste del país.

La medida se suma a los esfuerzos ya en marcha en el norte, donde Estados Unidos puso en operación, en noviembre de 2025, una instalación en Tampico, Tamaulipas, desde donde se dispersan moscas estériles por vía aérea en entidades del noreste, incluido Nuevo León.

Reconocimiento de Estados Unidos abre puerta comercial

De acuerdo con la mandataria, los avances de México han sido bien valorados por el gobierno estadounidense, particularmente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, lo que podría traducirse en beneficios comerciales para el sector ganadero.

“Hay un trabajo muy importante en todo esto y hay un reconocimiento muy importante de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de EUA”, afirmó.

Este reconocimiento, explicó, vino acompañado de una posible reapertura de cruces fronterizos para el tránsito de ganado, lo que sería una señal positiva para los productores mexicanos que dependen de la exportación.

Refuerzan acciones en campo con Sembrando Vida

Como parte del plan integral, el Gobierno federal activó también una red de apoyo técnico mediante el programa Sembrando Vida.

La coordinación fue encargada a Columba López, quien ha desplegado técnicos y escuelas de campo en las zonas afectadas.

Estas brigadas han trabajado directamente con productores y autoridades locales, además de implementar trampas artesanales que ayudan a contener la plaga.

“Han hablado con gobernadores y se han instalado trampas artesanales que ayudan mucho a controlar la plaga”, explicó la presidenta.

Ante cuestionamientos sobre una posible falta de atención al problema, Sheinbaum rechazó cualquier omisión y subrayó que el sector ganadero conoce bien los protocolos para actuar cuando se detecta el gusano barrenador.

Aseguró que existe seguimiento permanente de los casos y que las acciones emprendidas buscan no solo contener, sino erradicar el problema a mediano plazo.

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