IMEF advierte riesgos en uso de Afore; exigen garantías

El posible uso de recursos de las Afores para financiar proyectos públicos del Gobierno Federal generó preocupación en el sector financiero de Coahuila, donde especialistas advirtieron riesgos en la protección del ahorro de los trabajadores.

El presidente del IMEF en la región sureste, Alejandro Flores Espinoza, señaló que aunque este tipo de mecanismos ya se han utilizado en el pasado como forma de financiamiento, es fundamental garantizar reglas claras sobre el manejo de estos fondos.

Explicó que los recursos de las Afores son propiedad de los trabajadores, por lo que cualquier esquema que los involucre debe asegurar su retorno y la generación de rendimientos adecuados conforme al mercado.

Advierte riesgo en transparencia y rendición de cuentas

Advirtió que el principal riesgo radica en la transparencia y la rendición de cuentas, al tratarse de recursos sensibles que podrían verse comprometidos si no existen controles adecuados.

Indicó que, en teoría, el uso de estos fondos debe considerarse como un préstamo que debe ser devuelto con intereses, pero subrayó que será clave que esto se cumpla en la práctica y no se generen pérdidas o minusvalías.

Flores Espinoza también alertó sobre la falta de contrapesos institucionales, lo que podría derivar en decisiones unilaterales sobre recursos que pertenecen a millones de trabajadores.

Señaló que la experiencia histórica en México evidencia retos en la administración pública de recursos, lo que eleva el nivel de riesgo en este tipo de propuestas.

Finalmente, sostuvo que el enfoque debe centrarse en garantizar la seguridad del ahorro para el retiro, más allá del destino de los recursos, asegurando que cualquier decisión no afecte el patrimonio de los trabajadores.

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