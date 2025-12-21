Chiapas pide cancelar eventos masivos por brote de sarampión

La Secretaría de Salud de Chiapas pidió a los ayuntamientos de la entidad adoptar medidas extraordinarias durante la actual temporada invernal, ante un repunte de casos de sarampión registrado en el estado.

A través de un documento oficial, la dependencia exhortó a los municipios a restringir o cancelar eventos de concentración masiva como posadas, ferias, desfiles y otras actividades públicas.

Repunte de casos en el estado

De acuerdo con el Informe Nacional del Brote de Sarampión, se ha registrado un aumento de casos confirmados en el país. En Chiapas, en las últimas horas se reportaron 45 casos en municipios de las regiones Centro y Altos.

Entre las localidades con circulación activa del virus se encuentran Mitontic, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larrainzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán de Domínguez.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa cuya propagación se incrementa en eventos de concentración masiva de personas”, señala el documento oficial, en el que se pide a las autoridades municipales coadyuvar en la restricción o cancelación temporal de este tipo de actos.

La dependencia subrayó que el objetivo es reducir riesgos sanitarios, fortalecer la corresponsabilidad gubernamental y salvaguardar a la población, especialmente a niñas, niños y grupos vulnerables.

Aviso epidemiológico y acciones preventivas

La Secretaría de Salud estatal emitió un aviso epidemiológico tras detectar 57 casos probables y el riesgo de mayor propagación de la enfermedad. Ante ello, solicitó valorar la cancelación o reprogramación de eventos masivos, sobre todo en zonas con baja cobertura de vacunación.

Asimismo, instruyó a unidades médicas públicas y privadas a reforzar la detección oportuna, notificar de inmediato los casos sospechosos y garantizar el aislamiento de pacientes con síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis o escurrimiento nasal.

