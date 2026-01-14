Podcast
Internacional

Trump califica a Delcy Rodríguez como una 'persona fantástica'

Fuentes mencionaron que el diálogo fue 'excelente'. Trump afirma que recibirá millones de barriles de crudo sudamericano

  • 14
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó a su homóloga interina Delcy Rodríguez como una persona "fantástica".

Luego de mantener una conversación vía telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Trump mencionó que ésta fue larga debido a que abordaron diversos temas de interés.

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró el mandatario republicano.

De acuerdo con información obtenida por la agencia EFE, se confirmó que el tono del diálogo fue "excelente" debido a que ya trabajan en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

Trump anuncia recepción de petróleo; Rodríguez enfatiza liberación de presos

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo sudamericano.

Por su parte, Delcy Rodríguez mencionó que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".


