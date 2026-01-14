Podcast
Internacional

Proceso de liberación de prisioneros continuará en Venezuela

Jorge Rodríguez reiteró la semana pasada que una gran cantidad de estos mismos prisioneros serían liberados como un gesto para obtener paz

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmo el pasado miércoles que el gobierno continuará liberando a las personas capturadas provenientes de Venezuela y otras partes del mundo que fueron detenidos cuando Nicolás Maduro estaba a cargo del país sudamericano.

En una rueda de prensa organizada el día miércoles, la presidenta fue entrevistada por primera vez como la máxima mandataria de Venezuela, en dicha rueda de prensa estaba acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, quien se encarga como el presidente de la asamblea nacional y al mismo tiempo se le conoce como el principal ministro de Relaciones Interiores.

"Este proceso queremos informar que no ha culminado aún. Se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”.

Las detenciones pasadas han sido realizadas de una forma lenta después que Jorge Rodríguez reiteró la semana pasada que una gran cantidad de estos mismos prisioneros serían liberados como un gesto para obtener paz y convivencia en Venezuela después de la operación militar estadounidense el pasado 3 de enero donde Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron detenidos y trasladados hacia los Estados Unidos.

“Al día de hoy podemos decir que ya van, ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, mencionó la presidenta.

“Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos”, acotó la mandataria. “Están excluidas personas incursas en delitos graves... como el homicidio; está excluido el delito de narcotráfico. Así que están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia”, destacó.

Una gran conversación

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que tuvo una “gran conversación” con Rodríguez, la primera desde que Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

“Tuvimos una llamada, una larga llamada. Hablamos de muchas cosas”, declaró Trump durante la firma de un proyecto de ley en el Despacho Oval. “Y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela”, agregó.

A diferencia de discursos anteriores dirigidos a su audiencia nacional, que se hicieron eco de la retórica antiimperialista de Maduro, Rodríguez no mencionó a Estados Unidos ni el vertiginoso ritmo de evolución de las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, criticó a las organizaciones que abogan por los derechos de los presos. Se comprometió a una aplicación “estricta” de la ley y atribuyó a Maduro el inicio de las liberaciones de presos como una señal de que su gobierno no pretendía romper con el pasado.

Rodríguez, por su parte, catalogó la conversación de “productiva y cortés” y dijo que se desarrolló en “un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”, indicó la presidenta en su canal en Telegram.

Con información de AP.....


