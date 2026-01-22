Podcast
Nacional

Fallece bebé abandonado dentro de contenedor de basura en Sonora

Por su delicado estado de salud, el menor fue trasladado de manera urgente hacia el Hospital Infantil del Estado donde perdió la vida horas más tarde

Autoridades anunciaron el deceso del recién nacido de 32 semanas abandonado dentro de un contenedor de basura en Sonora.

Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de un campo agrícola de Hermosillo, cuando un guardia de seguridad escuchó el llanto del menor durante un recorrido de vigilancia.

Cuando se aproximó a una bolsa negra de plástico para inspeccionarla, se encontró con el recién nacido de 32 semanas de gestación.

Ante el hallazgo, el menor fue ingresado al Hospital General de Zona número 6 del IMSS, cuando sufrió diversos padecimientos como dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Por su delicado estado de salud, el menor fue trasladado de manera urgente hacia el Hospital Infantil del Estado de Sonora, donde perdió la vida horas más tarde.

Ante este hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguró que logró dar con la presunta madre del menor, pero esperarán los resultados de ADN para confirmar el parentezco.

Condena Fundación Nueva Generación Sonora deceso de menor

La Fundación Nueva Generación Sonora condenó el abandono del bebé al calificarlo como "inaceptable", debido a que ningún menor "debe iniciar su vida en abandono, riesgo y desprotección".

A través de redes sociales, dieron a conocer su postura al recalcar que su muerte no puede quedar en "indignación y duelo". 

 


