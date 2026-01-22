Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
djokovic_avanza_australia_7935e4f8a1
Deportes

Busca Novak Djokovic su título 25 en Grand Slam

Novak Djokovic llegó a 399 triunfos en Grand Slam tras vencer a Maestrelli y buscará ante Van de Zandschulp su victoria 400 y su campeonato número 25

  • 22
  • Enero
    2026

Novak Djokovic volvió a colocarse en el centro de la escena en el Australian Open 2026.

Con su triunfo por 6-3, 6-2 y 6-2 sobre Francesco Maestrelli, alcanzó las 399 victorias en partidos de Grand Slam y quedó a un solo paso de una marca inédita en la era moderna.

A los 38 años, el tenista serbio, dueño de 24 títulos grandes, también persigue un objetivo mayor: conquistar su campeonato número 25 y convertirse en el jugador con más trofeos de este tipo en la historia.

A la caza del récord absoluto

El nuevo registro amplió aún más su ventaja sobre Roger Federer (369) y Rafael Nadal (314) en victorias dentro de majors.

Además, Djokovic podría igualar los 102 triunfos de Federer en el Abierto de Australia, ya que suma 101 en Melbourne Park.

Su próxima oportunidad llegará el viernes 23 de enero, cuando enfrente al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del torneo.

Preparación especial para otra hazaña

Cabe destacar que antes del inicio de la temporada, Djokovic ajustó su rutina para mantenerse en la élite y estirar su dominio competitivo.

“Cuando tengo más tiempo, obviamente trato de analizar mi juego y los elementos que puedo mejorar”, comentó el serbio, convencido de que la evolución constante ha sido clave para sostenerse en la cima.

Un nuevo capítulo por escribir

Si logra levantar el trofeo en Melbourne, Djokovic no solo rompería la barrera de los 400 triunfos en Grand Slam, sino que también añadiría una página más a una carrera que ya se ubica entre las más dominantes en la historia del deporte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26021245789390_29222ae10d
Sabalenka, Gauff y Alcaraz avanzan a tercera ronda en Australia
AP_26019586115443_ae32159bb3
Djokovic alcanza 100 victorias en el Abierto de Australia
Whats_App_Image_2026_01_14_at_11_11_05_PM_541e5cf2e0
¡Tigres se quedó 'helado'! pierde 1-0 ante Pumas
publicidad

Últimas Noticias

yandel_nuevo_album_32fb4e2f43
Lanza Yandel álbum 'Infinito' con Xavi y Latin Mafia
abierto_australia_calor_extremo_7cb637720f
Ajustan horarios del Abierto de Australia por calor extremo
INFO_7_UNA_FOTO_5_ac9cbb95d9
Muere bombero en incendio en maquiladora Spellman en Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×