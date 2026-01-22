Busca Novak Djokovic su título 25 en Grand Slam

Novak Djokovic volvió a colocarse en el centro de la escena en el Australian Open 2026.

Con su triunfo por 6-3, 6-2 y 6-2 sobre Francesco Maestrelli, alcanzó las 399 victorias en partidos de Grand Slam y quedó a un solo paso de una marca inédita en la era moderna.

A los 38 años, el tenista serbio, dueño de 24 títulos grandes, también persigue un objetivo mayor: conquistar su campeonato número 25 y convertirse en el jugador con más trofeos de este tipo en la historia.

A la caza del récord absoluto

El nuevo registro amplió aún más su ventaja sobre Roger Federer (369) y Rafael Nadal (314) en victorias dentro de majors.

Además, Djokovic podría igualar los 102 triunfos de Federer en el Abierto de Australia, ya que suma 101 en Melbourne Park.

Su próxima oportunidad llegará el viernes 23 de enero, cuando enfrente al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del torneo.

No turning back 🇦🇺 pic.twitter.com/tFiUtMismg — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 22, 2026

Preparación especial para otra hazaña

Cabe destacar que antes del inicio de la temporada, Djokovic ajustó su rutina para mantenerse en la élite y estirar su dominio competitivo.

“Cuando tengo más tiempo, obviamente trato de analizar mi juego y los elementos que puedo mejorar”, comentó el serbio, convencido de que la evolución constante ha sido clave para sostenerse en la cima.

Un nuevo capítulo por escribir

Si logra levantar el trofeo en Melbourne, Djokovic no solo rompería la barrera de los 400 triunfos en Grand Slam, sino que también añadiría una página más a una carrera que ya se ubica entre las más dominantes en la historia del deporte.

Comentarios