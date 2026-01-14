Podcast
Nacional

Felicita Sheinbaum a joven por Medalla Mundial de la Educación

Claudia Sheinbaum felicitó a Valeria Palacios Cruz, joven veracruzana que ganó la Medalla Mundial de la Educación 2025 por proyectos de inteligencia artificial

  • 14
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente a la estudiante Valeria Palacios Cruz, quien obtuvo la Medalla Mundial de la Educación 2025 en la categoría de estudiantes, un reconocimiento internacional otorgado por la Fundación HP a proyectos innovadores con impacto social.

Reconocimiento desde Palacio Nacional

Sheinbaum destacó el talento, la creatividad y el compromiso social de la joven veracruzana, a quien calificó como ejemplo del potencial de la educación pública y de las nuevas generaciones que aplican la tecnología para resolver problemas reales en sus comunidades.

La mandataria subrayó que logros como el de Palacios reflejan la importancia de impulsar la ciencia, la innovación y la formación tecnológica en México, especialmente entre jóvenes.

“Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la medalla mundial de Educación que organiza la Fundación HP; es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz”, felicitó.

¿Quién es Valeria Palacios?

Valeria Palacios Cruz, de 19 años, es egresada del Conalep y actualmente cursa Ingeniería Electrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Veracruz, además de complementar su formación con estudios en Ingeniería Mecatrónica.

Su trabajo se centra en la aplicación de inteligencia artificial, robótica y drones para atender problemáticas ambientales y sociales en su entorno local.

G-omehIaoAA4n47.jpg

Proyectos con impacto social

Entre sus desarrollos destacan iniciativas como Clean Water Drone, enfocado en la limpieza de cuerpos de agua; Drones para la Reforestación, que permite sembrar semillas en zonas deforestadas, y el Proyecto Mantarraya, diseñado para apoyo en situaciones de emergencia.

También creó CONIA, un robot de asistencia para personas adultas mayores, capaz de identificar medicamentos, leer textos impresos y detectar situaciones de riesgo.

G-omeglWkAAdX3K.jpg

Un premio de alcance global

Palacios fue una de las tres ganadoras de las Medallas Mundiales de la Educación 2025, junto con la estadounidense Rebecca Winthrop, en la categoría de líderes, y la india Vineeta Garg, en educadores.

La ceremonia de reconocimiento se realizará el próximo 20 de enero en Londres, durante el Foro de Líderes de Educación.

G-omehIaMAAWXS6.jpg

 


