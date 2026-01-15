Podcast
Nuevo León

San Pedro recibe a estrellas del Juego de Leyendas

En el municipio estuvieron presentes Pepe y Cafú, junto a Andrés Guardado y Miguel Layún, en la víspera del esperado 'Juego de Leyendas'

  • 15
  • Enero
    2026

El brillo de las estrellas del futbol internacional iluminó hoy a San Pedro Garza García. 

El municipio se convirtió en el epicentro del deporte mundial al recibir a leyendas de la talla de Pepe y Cafú, junto a los referentes del fútbol mexicano Andrés Guardado y Miguel Layún, en la víspera del esperado "Juego de Leyendas".

Durante la rueda de prensa oficial, donde estuvo presente el alcalde Mauricio Farah, los exjugadores compartieron sus expectativas sobre el encuentro que se disputará este sábado en el Estadio BBVA, donde la afición regiomontana tendrá la oportunidad de ver nuevamente en acción a quienes marcaron una época en clubes como el Real Madrid, AC Milan y la Selección Mexicana.

El evento no solo representa un espectáculo deportivo, sino un reencuentro nostálgico. 

Figuras como Cafú, el único jugador en disputar tres finales de la Copa del Mundo consecutivas, y Pepe, el aguerrido defensa multicampeón con Portugal, expresaron su entusiasmo por volver a sentir el calor de una de las aficiones más apasionadas de México.


