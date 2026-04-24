Fernando Farías pedirá asilo en Argentina y rechaza extradición

El contralmirante Fernando Farías Laguna se negó a allanarse al proceso de extradición solicitado por México y anunció que pedirá asilo político en Argentina, al considerar que su vida e integridad personal están en riesgo si regresa al país.

La solicitud será presentada ante un juez en Buenos Aires durante su primera audiencia judicial, iniciada este viernes al mediodía, tiempo de México, como parte del procedimiento internacional en su contra.

Defensa argumenta riesgo personal, no persecución política

El abogado del exmando naval, Epigmenio Mendieta, explicó que la estrategia legal contempla solicitar asilo al final de la diligencia, momento en el que su cliente podrá exponer los motivos.

“Es el momento para hacer la manifestación de su solicitud de asilo político y expresar las causas en las que se funde”, señaló.

El litigante aclaró que la petición no se basa en persecución política, sino en un supuesto riesgo a su vida.

“No, no es por persecución política, es por tener riesgo su vida, porque lo están señalando como líder de una organización criminal, cuando claramente él es el denunciante”, sostuvo.

Durante la audiencia, el juez deberá confirmar la identidad del detenido para descartar errores o homonimias, y posteriormente dar lectura a los cargos que motivan la solicitud de extradición.

Una vez cumplido ese procedimiento, Farías tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si acepta o rechaza su traslado a México.

Se prevé que, tras la diligencia, el juez dicte prisión preventiva en una cárcel bonaerense mientras se define su situación jurídica.

Uso de identidad falsa complica el caso

Cabe señalar que el proceso enfrenta un elemento adicional: el contralmirante ingresó a Argentina con un pasaporte guatemalteco falso, bajo el nombre de “Luis Lemus Ramos”.

Este hecho podría derivar en un proceso penal en ese país por uso de documento apócrifo, aunque también abre la puerta a una posible deportación inmediata, lo que evitaría un juicio de extradición más prolongado.

Acusaciones en México por huachicol fiscal

El Gobierno de México solicitó la detención provisional con fines de extradición con base en una orden de aprehensión emitida el 19 de agosto pasado por un juez federal.

La Fiscalía General de la República acusa a Farías de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones, el contralmirante habría encabezado, junto a su hermano Manuel Roberto, actualmente preso, una red de corrupción dentro de la Marina que permitió el ingreso ilegal de combustible al país.

Las autoridades sostienen que esta estructura facilitó el desembarco de al menos 31 buques con huachicol fiscal en los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

Mientras avanza la audiencia en Buenos Aires, las autoridades argentinas deberán definir si procede la extradición, si se abre un proceso local o si se concreta una deportación acelerada.

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