Recibe Sheinbaum a equipos de la MLB en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en Palacio Nacional a directivos y jugadores de los equipos de beisbol de las Grandes Ligas, Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona.

Esta visita se da con motivo de los encuentros que tendrán ambos equipos este fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y,… pic.twitter.com/Tl9H65kDEx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

Sheinbaum Pardo entregó a los dirigentes un casco de bateador decorado con arte huichol, con colores alusivos a los dos equipos; mientras que ellos entregaron a la mandataria un jersey con su nombre.

Choque de titanes

Padres y D-backs se enfrentarán este 25 y 26 de abril en la casa de los Diablos, como parte de la temporada regular de la MLB, donde San Diego marcha como segundo lugar del Oeste de la Nacional; mientras que Arizona va tercero.

Comentarios