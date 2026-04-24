Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Gs_Tlh_M_Ws_AATV_4_S_ed92fa90e9
Nacional

Recibe Sheinbaum a equipos de la MLB en Palacio Nacional

Esta visita se da con motivo de los encuentros que tendrán ambos equipos este fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú

  • 24
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en Palacio Nacional a directivos y jugadores de los equipos de beisbol de las Grandes Ligas, Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona.

Esta visita se da con motivo de los encuentros que tendrán ambos equipos este fin de semana en el estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

Sheinbaum Pardo entregó a los dirigentes un casco de bateador decorado con arte huichol, con colores alusivos a los dos equipos; mientras que ellos entregaron a la mandataria un jersey con su nombre.

Choque de titanes

Padres y D-backs se enfrentarán este 25 y 26 de abril en la casa de los Diablos, como parte de la temporada regular de la MLB, donde San Diego marcha como segundo lugar del Oeste de la Nacional; mientras que Arizona va tercero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Claudia_Sheinbaum_37ebf5c471
La soberanía y los principios no se negocian: Claudia Sheinbaum
maru_campos_agentes_eua_bbdc627653
Ofrece Chihuahua apertura en investigación por agentes de EUA
sheinbaum_maru_cia_b70db7b1c8
Chihuahua dará detalles de operativo con EUA, afirma Presidencia
publicidad

Últimas Noticias

mindfulness_compararse_587af0f149
Deja de compararte y construye una mente más estable
H_Gs_UT_Rh_WQAA_5_JIV_56fce63a4b
¡Solo ganar! Tigres busca asegurar su pase a la Liguilla
michael_jackson_pelicula_15_millones_acusaciones_4f3cc18fd0
'Michael' logra el mejor estreno de biopic en la historia
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×