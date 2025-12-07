Podcast
Nacional

FGR cataloga como terrorismo explosión en Coahuayana

La FGR abrió una investigación por terrorismo tras la explosión de un vehículo con explosivos en Coahuayana, ataque que dejó cinco muertos y cinco heridos

  • 07
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República informó que investigará como acto de terrorismo la explosión de un vehículo con explosivos frente a la base de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El estallido ocurrió el sábado a las 11:40 horas en la avenida Rayón, colonia Centro, y dejó cinco personas muertas y cinco lesionadas.

Investigación por uso de explosivos

El Ministerio Público federal indicó que abrió una carpeta por terrorismo derivado del uso de explosivos contra elementos de la policía comunal.

En las indagatorias participan fiscalías especializadas en delincuencia organizada, terrorismo y control regional

La FGE estatal reportó que en el vehículo siniestrado se hallaron restos de dos personas y que tres de los ocho heridos fallecieron en hospitales.

G7iM-pCWQAAEz7D.jfif

Daños en la región y traslado de heridos

La detonación provocó daños en viviendas, vehículos y el servicio eléctrico en Coahuayana, población cercana a Tecomán, Colima.

Las ocho personas lesionadas fueron trasladadas en helicópteros a Morelia para su atención médica especializada, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda.

Refuerzo de seguridad y búsqueda de responsables

Las autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en la zona con efectivos de Sedena, Marina, Guardia Nacional y corporaciones estatales.

G7g2uXTX0AEUX88.jfif

Hasta el cierre de la edición no se había identificado al grupo responsable y ninguna organización se atribuyó el ataque.

Zona en disputa

Fuentes policiales señalaron que en la región operan al menos dos grupos delictivos locales, además de incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación desde hace más de una década.

En agosto de 2024, ocho guardias comunitarios fueron emboscados en la zona.

G7g2uUoXcAA7dh7.jfif

La FGR recordó que solo un ataque previo había sido catalogado como terrorismo en México: la agresión con granadas durante las fiestas patrias de 2008 en Morelia, que dejó ocho muertos y más de 120 heridos.

Otro antecedente ocurrió en 1984, cuando dos bombas molotov fueron lanzadas al balcón presidencial durante el desfile del 1 de mayo.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que se activaron servicios de emergencia por tierra y aire para el traslado de heridos y reiteró la coordinación con autoridades federales para esclarecer el ataque.


Comentarios

