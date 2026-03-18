Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Harfuch_b7b111d9e6
Nacional

Refuerzan México y FBI cooperación en seguridad y extradiciones

Omar García Harfuch se reunió con el FBI en Washington, en donde se destacó la detención de siete prófugos ligados a narcotráfico, homicidio y abuso infantil

  • 18
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebró este miércoles una reunión con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Durante este encuentro celebrado en Washington se habló sobre la cooperación binacional para mejorar la seguridad, pero siempre respetando la soberanía nacional y reconociendo la responsabilidad compartida en ese rubro.

Gracias al intercambio de información entre ambos entes de seguridad, el secretario afirmó que se lograron varias capturas de alto perfil para ambos países.

HDvHd8gXUAAwXof.jpg

FGR arresta a siete hombres con órdenes de extradición a EUA

En un operativo de alto impacto coordinado con agencias internacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la detención con fines de extradición de siete ciudadanos mexicanos vinculados a delitos graves que van desde el narcotráfico internacional hasta el abuso sexual de menores y homicidio.

Las capturas son el resultado de un intercambio estratégico de inteligencia con la Interpol y autoridades estadounidenses, permitiendo la ubicación de los sospechosos en diversos estados de la República Mexicana.

Entre las detenciones más destacadas figura la de Genaro “N”, capturado en Baja California. Según el comunicado de la FGR, el sujeto es identificado como un líder criminal trasnacional responsable de coordinar la logística de distribución de drogas hacia San Diego, California. Se le atribuye el control de vías terrestres y la operación de túneles fronterizos para el trasiego de narcóticos.

En un caso similar, Gilberto “N” fue arrestado en Mexicali, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la importación masiva de cocaína y fentanilo, mientras que Noé “N”, rastreado por la DEA, fue ubicado en Piedras Negras, Coahuila.

La cooperación bilateral también permitió el arresto de sujetos prófugos por delitos violentos:

  • Homicidio: En Apodaca, Nuevo León, fue detenido Néstor “N”, acusado de homicidio en primer grado cometido en Houston, Texas.

  • Abuso Infantil: Tres sujetos enfrentarán a la justicia estadounidense por agresiones sexuales contra menores:

    • José “N”: Detenido en Lagos de Moreno, Jalisco (12 cargos en Utah).

    • René “N”: Localizado en San Luis Potosí (investigado por el FBI desde 2012).

    • Mario “N”: Capturado en Acatlán de Juárez, Jalisco (requerido en Riverside, California).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fgr_obtiene_sentencia_condenatoria_en_contra_de_tres_personas_15bb78921a
Capturan en noreste de México a dos criminales buscados por EUA
Whats_App_Image_2026_03_18_at_9_02_51_PM_b490a4fc85
Acusan a Adrián de desatender Monterrey por temas políticos
municipales_atienden_vecinos_el_tanquecito_d99b33d73e
Se reúnen autoridades municipales con vecinos de El Tanquecito
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_19_at_9_01_05_PM_50d2688f83
Rehabilita Monterrey pavimento de la avenida Enrique C. Livas
b93c41a3_2ce5_4927_b8f7_8bfb5a32fd60_5cfb554c52
Buscan darle orden al desarrollo urbano de Ramos Arizpe
IMG_2339_7f35fe67e6
Reactivarían nave industrial en San Pedro para fomentar el empleo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×