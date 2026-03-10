Kathryn Hahn dará vida a Madre Gothel en live-action de ‘Tangled’

La actriz estadounidense Kathryn Hahn dio una señal que ha emocionado a los fans de Disney: todo apunta a que interpretará a la villana Madre Gothel en la versión live-action de 'Enredados'.

La pista llegó cuando la intérprete modificó su biografía en Instagram para incluir la frase “Madre sabe más”, una referencia directa al personaje conocido por la canción “Mother Knows Best” en la película animada.

El cambio fue interpretado por seguidores y medios como una confirmación indirecta de su participación en el proyecto.

You want her to be the bad guy? FINE. Kathryn Hahn is Mother Gothel in Disney's live-action Tangled. pic.twitter.com/pi47Kbli64 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 10, 2026

Un casting que los fans llevaban años pidiendo

El posible fichaje de Kathryn Hahn ha sido considerado durante mucho tiempo un “dream casting” entre los seguidores del clásico de Disney.

La actriz ganó gran popularidad por su papel como Agatha Harkness en la serie de Marvel WandaVision y posteriormente en Agatha All Along, donde destacó por su capacidad para interpretar personajes carismáticos con tintes oscuros, cualidades que muchos consideran ideales para el personaje de Gothel.

El proyecto live-action de Tangled también tendría ya a sus protagonistas principales:

Teagan Croft como Rapunzel

Milo Manheim como Flynn Rider

El personaje de Flynn Rider es el ladrón que ayuda a la princesa a escapar de la torre donde permanece encerrada.

Antes de que el nombre de Hahn tomara fuerza, la actriz Scarlett Johansson había sido considerada para el papel de Madre Gothel, aunque finalmente se apartó del proyecto debido a compromisos con otras producciones, entre ellas The Batman Part II y una nueva versión de The Exorcist.

El equipo detrás de la nueva versión

La adaptación será dirigida por Michael Gracey, cineasta conocido por The Greatest Showman, a partir de un guion escrito por Jennifer Kaytin Robinson.

La producción estará a cargo de Kristin Burr, con Lucy Kitada como productora ejecutiva.

La historia se basa en la película animada de 2010, que recaudó casi 592 millones de dólares en taquilla mundial y fue nominada al Premio Oscar por la canción I See the Light, compuesta por Alan Menken con letra de Glenn Slater.

Kathryn Hahn ha sido nominada cuatro veces al premio Emmy, con menciones por su trabajo en Tiny Beautiful Things, WandaVision, Transparent y The Studio.

