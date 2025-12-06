Reventa dispara boletos del Tri hasta $1 millón rumbo a 2026

Apenas se confirmó el grupo de México para el Mundial 2026, los precios de la reventa de boletos alcanzaron cifras inéditas.

En plataformas como StubHub, las entradas para el partido del 18 de junio en Guadalajara se ofrecieron hasta en un millón de pesos.

El tercer juego también supera el millón

El duelo del 24 de junio en Ciudad de México, aún sin rival definido, saldrá de la repesca europea entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, también llegó a cotizarse en un millón de pesos.

El inaugural, por las nubes

El encuentro del 11 de junio en el Estadio Azteca (ahora nombrado Banorte), donde México enfrentará a Sudáfrica, elevó su precio de reventa hasta los 800 mil pesos, pese a tener un costo original de mil 825 dólares (33 mil pesos).

La FIFA había fijado los boletos desde 60 dólares (1,125 pesos) hasta 6,730 dólares (125,984 pesos) para las zonas más exclusivas, como la final del 19 de julio en Nueva York.

La diferencia con el mercado secundario refleja un incremento desmedido tras el sorteo.

