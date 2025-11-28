Fortalece Arca Continental y Coca-Cola liderazgo en reciclaje

Arca Continental y Coca-Cola México inauguraron la expansión de PetStar, considerada la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, dando un impulso decisivo a la sostenibilidad en México.

La ampliación requirió más de $2 mil 600 millones de pesos y permitirá incrementar en 72% la capacidad total de reciclaje, con esta modernización, PetStar procesará más de 123 mil toneladas de PET al año, equivalentes a 5 mil 500 millones de botellas reincorporadas al sistema productivo.

Cabe destacar que la planta alcanzará una producción anual de 86 mil toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, un aumento que coloca a México a la cabeza de los sistemas de economía circular a nivel global y fortalece su infraestructura de reutilización de envases.

Además del impacto ambiental, el proyecto beneficia a miles de familias dedicadas al acopio y reciclaje de PET, al fortalecer la cadena de valor y promover prácticas más responsables en el manejo de residuos.

Con esta expansión, PetStar consolida su liderazgo internacional y reafirma el compromiso del Sistema Coca-Cola con un modelo de producción más sostenible y eficiente para el país.

