Fue 'decisión soberana' entrega de 26 reos a EUA: Presidencia

Sheinbaum aseguró que la reciente entrega de 26 reos con vínculos criminales a EUA fue una decisión soberana tomada para garantizar la seguridad nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reciente entrega de 26 reos con vínculos criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana tomada para garantizar la seguridad nacional.

"Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas”, argumentó.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el traslado se realizó tras un análisis de las autoridades de seguridad, y no como respuesta a una solicitud directa del gobierno estadounidense.

“En todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas. No tiene que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones”, declaró.

La mandataria subrayó que el proceso estuvo a cargo del Consejo Nacional de Seguridad y se basó en evaluaciones del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.

“Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro país, y las toman a partir a un análisis del propio Sistema Nacional de Inteligencia e investigación el Consejo Nacional de Seguridad”, puntualizó.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los reos fueron trasladados desde diferentes centros penitenciarios mexicanos bajo custodia del gobierno federal y entregados formalmente a autoridades estadounidenses, en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición y se comprometió a no aplicar la pena de muerte.

Entre los criminales entregados se encuentran Abigael González, alias El Cuini, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; Servando Gómez, La Tuta, de los Caballeros Templarios; y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada.

También figuran Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, ligados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, de origen sierraleonés y acusado de tráfico de migrantes; así como Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias El Chacho, vinculados al Cártel de Sinaloa.


