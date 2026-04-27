Fue Fiscalía o gobierno estatal: presidenta por agentes de EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda la necesidad de crear una comisión especial en Chihuahua para investigar la participación de agentes estadounidenses en un operativo, al considerar que la responsabilidad debe ser clara y directa entre autoridades locales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que no hay múltiples escenarios posibles sobre quién permitió la colaboración con agentes extranjeros.

“Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación. O fue la fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra”, sentenció.

Sheinbaum explicó que, conforme al marco legal vigente, únicamente ciertas instancias estatales pudieron haber autorizado o participado en la operación.

“O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad estatal. No hay muchas más opciones”, subrayó.

Enfatizó que cualquier colaboración con agentes extranjeros debe apegarse estrictamente a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, lo cual, dijo, no ocurrió en este caso.

Gobierno federal no tenía conocimiento

La titular del Ejecutivo reiteró que el gobierno federal no fue informado previamente sobre la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo que posteriormente derivó en un accidente donde murieron dos de ellos.

En ese sentido, señaló que el Gabinete de Seguridad dará seguimiento al caso y será el encargado de informar los avances.

“Vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto es importante que se proceda en este sentido”, indicó.

Llamado a no politizar el caso

Sheinbaum también criticó que sectores de la oposición intenten convertir el tema en un conflicto partidista, cuando, aseguró, se trata de un asunto de legalidad y soberanía nacional.

“No es un tema de disputa de partidos políticos, es un tema de cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Añadió que su administración mantiene coordinación con todos los gobiernos estatales sin distinción partidista, especialmente en materia de seguridad.

Defensa de la soberanía nacional

La mandataria insistió en que el punto central no es la colaboración internacional en sí, sino que esta se realice bajo los mecanismos legales establecidos.

“Esto no está permitido por las leyes ni por la Constitución y eso es lo que tenemos que defender: el respeto a la soberanía y al Estado de Derecho”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a que todas las entidades del país actúen con estricto apego a la legislación vigente en materia de seguridad y cooperación internacional.

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