Gertz Manero aceptó ser embajador en un 'país amigo': Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que el exfiscal general Alejandro Gertz Manero designó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, cargo que la convierte automáticamente en encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras se nombra a un nuevo titular.

Godoy queda al frente de la FGR de manera provisional

Sheinbaum explicó que la decisión deriva de lo establecido por la Constitución y la Ley de la Fiscalía, que prevén que una persona al frente de una de las áreas internas asuma temporalmente la conducción de la institución tras la salida del titular.

Godoy presentó su renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y rendirá protesta formal más tarde este mismo día.

La mandataria también informó que ofreció a Gertz Manero incorporarse al servicio exterior como representante de México en una embajada, propuesta que el exfiscal aceptó.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó la propuesta”, declaró Sheinbaum.

Señaló que el país de destino será revelado próximamente, en cuanto concluyan los procedimientos formales con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la nación receptora acepte las credenciales.

Gertz Manero dejó formalmente la FGR antes de que se anunciara su designación diplomática. Para cumplir con el proceso interno, él mismo nombró a Godoy en la fiscalía especializada que le permite asumir la conducción de la institución en tanto se elige a su sucesor.

La titular del Poder Ejecutivo federal remarcó que el nombramiento obedece estrictamente al marco legal.

“La Constitución y la Ley de la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área. Él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas”.

Por otra parte, el Gobierno federal informará en los próximos días el país al que será enviado Gertz Manero, mientras que la FGR permanecerá bajo la conducción provisional de Ernestina Godoy hasta que se concrete el proceso de designación del nuevo fiscal general.

