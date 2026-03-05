Podcast
'Postura de España de querer la paz es muy respetable': Sheinbaum

La presidenta apoyó el llamado de Pedro Sánchez a la paz y pidió que Organización de las Naciones Unidas recupere su papel ante la crisis en Medio Oriente

  • 05
  • Marzo
    2026

México lo tiene claro: ante cualquier conflicto armado, el país siempre velará por el diálogo. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de España de apostar por la paz en el conflicto de Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán al insistir en que la ONU tiene que recuperar “su papel” de buscar la paz en el mundo, “al mismo tiempo que el desarrollo sostenible y justo de los países”.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum sostuvo que la política exterior del país continuará guiándose por los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de controversias, los cuales —dijo— no solo están establecidos en la Constitución, sino que también forman parte de la convicción del Gobierno.

En este sentido, Sheinbaum consideró que la decisión del Gobierno de España de no intervenir en el conflicto en Medio Oriente e instar por la paz es “muy respetable”.

La declaración de la mandataria se da después de que el presidente español, Pedro Sánchez, defendiera la postura de su país de impulsar la paz más allá de la pertenencia de su país a la OTAN.

“Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz; aunque hubiera un presidente que no quiera, tiene que respetar lo que está en la Constitución”, señaló la mandataria.

En ese sentido, reiteró sus críticas sobre el papel actual de la ONU frente a la escalada bélica en Medio Oriente.

“Las Naciones Unidas no se ven por ningún lado y sería muy bueno que recuperara su papel, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo el desarrollo sostenible y justo de los países”, expresó.

Del mismo modo, Sheinbaum también confirmó que México participará como observador en la primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump.

Explicó que esta decisión es debido a que México declinó asistir como participante pleno porque mantiene su postura de reconocer a dos Estados, Palestina e Israel.

“Fuimos invitados como participantes, declinamos porque consideramos que hay que reconocer a plenitud a Palestina y a Israel, a los dos Estados”, señaló.

Sheinbaum indicó que México estará representado por sus embajadores ante Naciones Unidas y Estados Unidos, aunque aclaró que aún se desconoce qué otros países asistirán y cuál será el objetivo final del encuentro.

 


